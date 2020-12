Passirano, fiamme sul tetto (con impianto solare) di una casa

(red.) Sembra essere riconducibile a un guasto a un caldaia o alla canna fumaria, come spesso succede in questo periodo, l’incendio scoppiato nella tarda serata di sabato 26 dicembre, Santo Stefano, in via Fermi a Passirano, in Franciacorta, nel bresciano. Le fiamme sono partite dal tetto dell’abitazione in cui vivono quattro persone di una famiglia, tutte riuscite a scappare e ad allertare i vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti mezzi e uomini provenienti da Brescia e da Sale Marasino che hanno lavorato fino a notte fonda per domare le fiamme. Tra l’altro sulla copertura era presente anche un impianto fotovoltaico che ha richiesto un intervento particolare.

I danni, evidenti, hanno interessato buona parte del tetto e anche le stanze al piano superiore dell’edificio. Ma per fortuna la famiglia, che è rimasta illesa, è potuta rimanere all’interno dell’abitazione dopo la messa in sicurezza.