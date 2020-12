Erbusco, tetto in fiamme nella notte: famiglia evacuata e senza casa

(red.) Nella notte tra martedì 22 e oggi, mercoledì 23 dicembre, è divampato un incendio che ha colpito il tetto di un’abitazione a Erbusco, in Franciacorta, nel bresciano. Sul posto, dopo aver lanciato l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e sono andati avanti anche questa mattina per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Per fortuna nessuno dei componenti della famiglia che abitava quell’appartamento è rimasto ferito o intossicato, ma l’intero nucleo è stato costretto all’evacuazione. L’abitazione è stata anche dichiarata inagibile e così la famiglia, a pochi giorni dal Natale, è costretta a trovare una nuova sistemazione. Altri edifici residenziali all’interno dello stesso contesto non sono rimasti coinvolti nelle fiamme.