Ome, isola ecologica in fiamme. Incendio tra gli elettrodomestici

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, alcuni residenti nella zona dell’isola ecologica tra Ome e Monticelli Brusati, in Franciacorta, nel bresciano, hanno lanciato l’allarme nel momento in cui intorno alle 18 si stava notando del fumo provenire proprio dal sito di via San Zenone. L’area interessata dalle fiamme è quella dove si trovano gli elettrodomestici in disuso.

La sensazione è che un problema elettrico abbia innescato l’incendio, distruggendo quei 60 metri quadrati di spazio in mezzo a quei rifiuti elettronici. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Sale Marasino e da Brescia per domare le fiamme, il cui intervento ha richiesto diverse ore.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Gussago per ricostruire l’accaduto e insieme alla Protezione Civile. Sembra che prima che si accendessero le fiamme ci sia stata un’esplosione, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. In ogni caso l’isola ecologica resterà chiusa oggi, lunedì 21 e domani, martedì 22 dicembre.