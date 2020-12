Lavenone, cascina in fiamme e residente sfollato. Ore di lavoro per i Vvf

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, una cascina presente nella frazione di Vaiale a Lavenone, in Valsabbia, nel bresciano, è rimasta distrutta in un vasto incendio. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, hanno iniziato a divampare pochi minuti prima delle 19. L’allerta ai soccorsi ha fatto intervenire sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che sono ancora al lavoro questa mattina, lunedì 21, per procedere con la bonifica.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza di Vestone per l’unico residente dell’edificio, un pensionato di 72 anni, che per fortuna non è rimasto ferito nel rogo. Ma sarà costretto a trovare un’altra sistemazione residenziale. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Salò per ricostruire le cause delle fiamme che hanno devastato la tenuta.