Bienno, incendio sul tetto di una casa in centro. Residente sfollato

(red.) L’impianto di riscaldamento, soprattutto se non controllato a dovere, è la prima causa dell’innesco di incendi che interessano le abitazioni. E ieri, venerdì 4 dicembre, oltre a Manerbio, anche a Bienno, in Valcamonica, sempre nel bresciano, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori di Breno e Boario hanno raggiunto il centro storico di mattina per spegnere le fiamme che avevano divorato il tetto di un’abitazione.

E sembra che la causa del rogo, anche in questo caso, sia riconducibile a un guasto alla canna fumaria. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento degli operatori antincendio tra spegnimento e bonifica. Mentre per l’unico residente è stato trovato un alloggio come soluzione provvisoria. La sua abitazione è stata dichiarata inagibile prima che oggi, sabato, venga posta la messa in sicurezza.