Brescia, tetto in fiamme a Urago Mella: palazzina inagibile

(red.) Al posto dei 35 metri quadrati di tetto andati bruciati sulla palazzina colpita dall’incendio giovedì sera 19 novembre in via Privata Terzulli a Urago Mella, a Brescia, c’è una voragine coperta solo alla meglio con un telo per non provocare altri danni. E’ questo quanto si è visto ieri, venerdì, dopo che i vigili del fuoco si sono occupati, in diverse ore, di spegnere il rogo forse innescato da un malfunzionamento alla canna fumaria.

Le fiamme hanno poi raggiunto il sottotetto e le travi in legno potenziando le fiamme che hanno distrutto anche la mansarda. All’esterno della palazzina, nel cortile, sono stati radunati alcuni oggetti che erano presenti nelle abitazioni sui due piani, ma l’intero edificio è stato dichiarato inagibile. Di conseguenza almeno per un po’ di tempo gli inquilini dovranno trovare un’altra sistemazione.