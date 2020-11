Brescia, incendio in palazzina di Urago Mella. Due famiglie evacuate

(red.) Con l’arrivo del freddo e l’accensione del riscaldamento purtroppo si segnalano anche episodi di incendi all’interno delle abitazioni. L’ultimo in ordine di tempo è divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 19 novembre, sul tetto di una palazzina a due piani nel quartiere di Urago Mella a Brescia. E’ successo intorno alle 22 quando, da via Privata Terzulli, è arrivata una richiesta di aiuto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Gardone Valtrompia e Brescia, con autobotte e autoscala.

Sono state necessarie un paio di ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato, mentre sembra che il rogo sia stato innescato da un problema alla canna fumaria. E il fuoco ha raggiunto anche il sottotetto. Sul luogo sono giunte anche la Polizia e un mezzo dei soccorsi, ma non c’è stato bisogno. Le due famiglie residenti nella palazzina sono state evacuate e hanno trascorso la notte fuori in attesa di capire se e quando potranno rientrare.