Gavardo, fiamme in un parcheggio interrato. Due auto distrutte

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 17 novembre, ma quando ormai stava calando il buio, si sono vissuti momenti di paura a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, a causa di un incendio divampato in un garage privato interrato. E’ successo dopo le 17 nell’area vicina a piazza Aldo Moro dove chi transitava nella zona non poteva non notare il fumo proveniente da sotto la strada.

Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco da Salò e Brescia che, con l’uso di schiumogeni, hanno spento le fiamme partite da un’auto in sosta e raggiungendo un’altra vettura vicina. Sul luogo sono giunte anche l’automedica e alcune ambulanze che si sono occupate dell’unico lievemente intossicato nel garage.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica, ancora incerta, non escludendo una causa accidentale nel rogo. Oltre alle due auto andate distrutte, si sono registrati danni anche al parcheggio, ma pare non tali da provocare problemi strutturali.