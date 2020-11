Rovato, due incendi di sera. Fiamme a un furgone e all’isola ecologica

(red.) Nella serata di ieri, giovedì 12 novembre, i vigili del fuoco sono stati impegnati in due interventi di spegnimento di altrettanti incendi a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. E il forte sospetto, visto che i due sono esplosi a distanza di ore l’uno dall’altro, è che siano dolosi. A subire le prime conseguenze è stato un furgone da lavoro di proprietà del Comune che è stato avvolto dalle fiamme, interessando anche due veicoli parcheggiati accanto in via Mameli.

Nel momento in cui è stato spento questo rogo, gli operatori antincendio sono stati chiamati anche per un secondo episodio all’isola ecologica del paese in via Martinengo Cesaresco. In questo caso è andato in fiamme un cassone dove si smaltisce la carta. Delle fiamme sono stati avvertiti anche il Comune e la società Lgh che gestisce la discarica. Sui due episodi indaga la Polizia locale.