Vobarno, Vvf tra auto in fiamme e il corpo senza vita di un uomo

(red.) Tra la notte di ieri, mercoledì 11 novembre e la prima mattina di oggi, giovedì 12, i vigili del fuoco sono stati impegnati in una serie di interventi in provincia di Brescia. Andando in ordine di tempo, dal comando provinciale sono giunte alcune squadre a Vobarno dove intorno alla mezzanotte è stata segnalata un’auto in fiamme. E anche un’altra parcheggiata nelle vicinanze era stata avvolta dal rogo. In ogni caso non ci sono stati feriti, ma si indaga sulle cause.

Stamattina, invece, intorno alle 8 i vigili del fuoco hanno raggiunto la via Provinciale nella frazione di Collio, sempre nel paese valsabbino, dove nei pressi del canale idroelettrico è stato recuperato il corpo senza vita di un 47enne. I carabinieri della compagnia di Salò giunti sul posto con l’automedica – per l’uomo però non c’era più nulla da fare – stanno ricostruendo l’accaduto, ma sembra che l’uomo si sia tolto la vita.