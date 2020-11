Iseo, fiamme di sera in un appartamento. Paura in via Roma

(red.) Nella prima serata di ieri, venerdì 6 novembre, si sono vissuti momenti di apprensione a Iseo, nel bresciano, a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Roma, in una delle zone centrali del paese. La preoccupazione è stata indotta anche dal fatto che al piano terra dello stesso edificio è presente una pizzeria.

La paura che le fiamme potessero raggiungere anche gli altri spazi comuni e le altre abitazioni ha indotto i residenti ad allertare i vigili del fuoco. Sul posto sono giunte alcune squadre insieme all’autoscala e spegnendo in poco tempo il rogo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro anche per analizzare le cause dell’incendio.