Calcinato, incendio doloso in una vecchia fabbrica dismessa

(red.) L’allarme era partito da alcuni passanti nel pomeriggio precedente a lunedì 2 novembre nel momento in cui si potevano notare le fiamme e il fumo. Succede a Calcinato, nella bassa bresciana, dove all’interno della fabbrica dismessa Efercal, come dà notizia Bresciaoggi, all’improvviso è divampato un incendio.

E per evitare danni maggiori o conseguenze ancora più complicate, subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in circa un’ora hanno spento le fiamme. E’ dato per certo che l’incendio sia doloso e che a bruciare siano stati alcuni imballi di carta. Ma non è nemmeno escluso che ad accendere quel rogo sia stato un senza tetto. L’edificio era già stato interessato da un episodio identico nel marzo del 2018.