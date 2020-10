Borgosatollo, fiamme e fumo dal tetto di un capannone industriale

(red.) Ha messo apprensione la colonna di fumo nero che nella tarda mattina di ieri, mercoledì 21 ottobre, si levava dal tetto di un capannone industriale in via Molino Vecchio a Borgosatollo, nella bassa bresciana. L’azienda si occupa di acquistare e vendere materiali ferrosi e non, ma anche dello stoccaggio e trasporto di rifiuti. A un certo punto alcuni materiali in ferro hanno preso fuoco, con le fiamme e il fumo che hanno raggiunto anche il tetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale insieme ai membri dell’ufficio tecnico comunale. Per fortuna i danni non sono stati ingenti e non si sono nemmeno registrati feriti o intossicati, oltre a evitare problemi ambientali. E’ da capire per quale motivo quei rifiuti presenti nel deposito non fossero ancora stati smaltiti.