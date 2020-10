Gambara, quintali di fieno in fiamme nella notte tra le campagne

(red.) Dalla notte di lunedì 19 ottobre i vigili del fuoco di Brescia con quelli di Mantova e Cremona sono impegnati nello spegnimento di un incendio che ha coinvolto diversi quintali di fieno a Gambara, nella bassa bresciana.

Le fiamme non hanno attinto edifici o stabili nelle vicinanze e sta andando avanti l’operazione di spegnimento del rogo. Sulle cause al momento non si sa ancora nulla, in attesa degli accertamenti delle forze dell’ordine.