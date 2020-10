San Felice, altra auto in fiamme. C’è lo spettro di una mano dolosa

(red.) L’altra notte, sabato 17 ottobre, quando i residenti di via del Lavoro a San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda, hanno notato che un’auto andava a fuoco la memoria è corsa a quanto era accaduto una settimana prima. Stavolta a subire le fiamme è stata una Hyundai Atos, poi domata dai vigili del fuoco.

Sulla carcassa i carabinieri stanno verificando una serie di controlli. Anche perché dopo l’incendio di sabato notte 10 ottobre in via Marconi con un’Opel Mokka e una Fiat 500 in fiamme, c’è ormai la sensazione che non si trattino di roghi accidentali, ma dolosi. E questi tre episodi non sono nemmeno gli unici, visto che si parla di sei casi nell’arco di un anno.