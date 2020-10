Incendio nell’autofficina, bruciate anche due auto. Struttura inagibile

(red.) Un paio di ore per domare le fiamme, poi nel pomeriggio l’intervento di messa in sicurezza e bonifica per evitare altri danni. E’ stato un mercoledì 14 ottobre di lavoro per i vigili del fuoco e numerose forze di Polizia ieri all’autofficina Mondoauto di via Milano a Brescia, in città. Secondo quanto si è potuto ricostruire, l’unico dipendente che in quel momento stava lavorando all’interno dell’officina stava operando sul serbatoio di un’auto soggetta a riparazione. A un certo punto una scintilla ha intaccato del materiale infiammabile innescando un incendio.

Lo stesso addetto ha tentato di spegnerlo con un estintore, ma ha riportato delle lievi ferite ed è poi riuscito a mettersi in salvo. L’officina ha subito gravi danni, mentre le fiamme hanno colpito anche due veicoli che in quel momento erano soggetti a interventi di riparazione. Sono rimasti invece agibili il magazzino e gli uffici. Nella zona dell’officina, proprio davanti al cimitero Vantiniano, si sono mossi i vigili del fuoco con i carabinieri, la Polizia locale e due ambulanze, facendo anche sgomberare alcune attività adiacenti all’autofficina.

Il rogo ha anche provocato una nube di fumo che si stagliava per diversi metri e visibile in tutta la città, ma per fortuna non è stato registrato alcun disagio ambientale. In ogni caso l’officina è stata dichiarata inagibile, visti anche alcuni pezzi di tetto che crollavano. Per trovare riscontri sulle cause del rogo saranno anche analizzate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel sito.