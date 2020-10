Sulzano, fiamme in mansarda: giovane residente riesce a salvarsi

(red.) L’altra sera, lunedì 12 ottobre, alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Sale Marasino e Darfo Boario Terme sono intervenuti nel centro storico di Sulzano, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, per spegnere un incendio. L’allerta al 112 è arrivata al comando provinciale intorno alle 23 e scattata da parte di un giovane che si trovava in una delle stanze dell’abitazione in fiamme.

E’ accaduto in via Scaramuzza quando all’improvviso la palazzina, partendo dalla mansarda, è stata avvolta dalle fiamme. Nel momento in cui il fumo stava raggiungendo i piani sottostanti, il giovane è riuscito a liberarsi e ad abbandonare la palazzina senza bisogno di alcun intervento sanitario. Gli operatori antincendio hanno poi spento il rogo e proceduto con la bonifica, dichiarando inagibile la mansarda da dove erano partite le fiamme.