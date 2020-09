Nuvolento, incendio all’alba in fabbrica. Spento dai vigili del fuoco

(red.) Ieri mattina all’alba, martedì 22 settembre, i vigili del fuoco di Brescia sono stati chiamati a compiere un intervento di spegnimento delle fiamme divampate all’interno di un capannone della BsSystem di Nuvolento, in Valsabbia, nel bresciano. Erano le 6,30 quando a un certo punto un macchinario usato per lavorare l’ottone e anche la vasca dell’olio di raffreddamento hanno preso fuoco.

Subito è scattato l’allarme al 112 che ha fatto giungere sul posto gli operatori antincendio per spegnere le fiamme usando gli schiumogeni e mettere in sicurezza la struttura, senza rilevare alcun problema di stabilità al capannone. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito, mentre si stanno accertando i danni e le cause del rogo.