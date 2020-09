Calcinato, in A4 camionista fugge in tempo dal mezzo in fiamme

(red.) Appena ha capito che c’era qualcosa che non andava nel mezzo pesante che stava guidando, un camionista ha accostato poco prima che il suo articolato prendesse fuoco da dietro. E’ la dinamica di quanto accaduto ieri mattina all’alba, martedì 2 settembre, sull’autostrada A4 in territorio di Calcinato, nella bassa bresciana. Erano le 5 quando l’autotrasportatore era alla guida del mezzo carico di bottiglie e ha riconosciuto un possibile corto circuito nel motore.

Così ha fatto in tempo a guadagnare il lato destro della strada e ad abbandonare il mezzo poi in fiamme. Subito sono scattati i soccorsi, mobilitando sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e domato il rogo sul mezzo pesante. Per fortuna il camionista è rimasto illeso, ma l’autoarticolato ha riportato danni importanti. Sul posto è giunto anche un mezzo per recuperare il camion e rimuoverlo dalla carreggiata. In ogni caso non ci sono stati disagi alla circolazione lungo l’autostrada.