Cremona, incendio in acciaieria dove lavorano operai camuni

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 13 agosto, stavano per entrare all’interno dell’acciaieria Arvedi a Spinadesco, in provincia di Cremona, per installare un forno, ma sono stati sorpresi da un incendio. E’ successo ad alcuni operai di una ditta bresciana di Pian Camuno, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Dallo stabilimento si levava una densa nube nera che ha allarmato nelle vicinanze, facendo arrivare sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

Sembra che il rogo sia divampato a causa del calore a una torre di raffreddamento all’interno della fabbrica dove erano in corso alcuni lavori di manutenzione durante la pausa estiva nella produzione. Sul luogo sono giunti anche i tecnici dell’Arpa e dell’Ats Valpadana per verificare cosa fosse accaduto e scongiurare il rischio di un guaio ambientale. L’incendio non ha provocato problemi alla produzione e nemmeno all’allestimento del nuovo forno da parte della ditta bresciana.