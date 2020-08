Leno, fiamme in un appartamento: danni ma inquilino illeso

(red.) Si sono vissuti momenti di preoccupazione sabato notte 1 agosto in via Marconi a Leno, nella bassa bresciana, a causa di un incendio divampato in un’abitazione. E’ successo all’interno di un appartamento abitato da un solo inquilino in un complesso residenziale nel centro storico del paese. Proprio il residente ha lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei vigili del fuoco nel momento in cui ha avvertito un odore di bruciato e poi il fumo provenire dalla cucina.

Gli operatori antincendio giunti da Verolanuova sono stati decisivi nello spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse anche alle abitazioni confinanti. In ogni caso, all’interno dell’appartamento i danni sono stati notevoli, tanto da indurre a dichiarare inagibile quella sistemazione in attesa di verifiche. Ma per fortuna l’inquilino 50enne non ha riportato alcuna conseguenza. Nelle ore successive all’incendio si è lavorato anche sulle cause, facendo pensare che il rogo sia divampato a causa di un corto circuito.