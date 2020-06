Desenzano, in fiamme una legnaia e un pollaio vicino ai binari

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 29 giugno, i vigili del fuoco di Desenzano del Garda sono stati chiamati a compiere un intervento in un’abitazione di via Andreis, nella località cittadina. Intorno alle 17, infatti, a due passi dai binari della linea ferroviaria, sono divampate le fiamme che hanno colpito una legnaia e un pollaio. La sensazione è che l’incendio sia scoppiato a causa anche del caldo di questi giorni.

In ogni caso l’intervento degli operatori antincendio richiamati dai proprietari della struttura è riuscito a evitare guai peggiori, ma non ha potuto evitare la morte di alcune galline nel pollaio. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, mentre non si sono registrati disagi sulla circolazione ferroviaria nonostante il fumo.