Gardone Riviera, dieci auto in fiamme. Ipotesi di un atto doloso

(red.) E’ stato un fine settimana letteralmente di fuoco quello che ha coinvolto il territorio dell’alto Garda bresciano. L’episodio più degno di nota, per i danni che ha provocato, è avvenuto nella notte tra sabato 27 e ieri, domenica 28 giugno, a Gardone Riviera dove dieci auto parcheggiate sono rimaste coinvolte in un rogo. E’ successo intorno all’una quando all’improvviso un albero secolare ha preso fuoco. La zona è quella all’altezza del residence Villa Alba, a poca distanza dalla storica residenza.

Tre vetture – un’Audi Q5, una Citroen C4 e una Mercedes Classe A – che erano parcheggiate sotto la pianta sono rimaste distrutte. Le altre sette, invece, che hanno riportato danni minori, sono state spostate in tempo dai proprietari, di cui alcuni che si trovavano nella vicina Torre San Marco per godersi la serata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Salò per domare le fiamme, oltre ai carabinieri di compagnia per ricostruire le cause dell’incendio.

I militari della stazione di Limone stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, mentre con il trascorrere delle ore si è fatta strada l’ipotesi di un atto doloso ancora tutto da valutare. Ieri sera, domenica, invece, a Salò ha preso fuoco un furgone in via Belvedere. In questo caso non ci sono dubbi sul fatto che il rogo sia divampato a causa dell’autocombustione. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme, in tempo prima che potessero raggiungere le abitazioni vicine. I danni al mezzo sono stati ingenti.