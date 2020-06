Bedizzole, incendio e fumo alla Lavanda del Lago. Danni lievi

(red.) Ieri mattina, giovedì 25 giugno, l’attenzione di molti a Bedizzole, nel bresciano, si è rivolta a una colonna di fumo nero che si stagliava dal capannone dell’azienda “Lavanda del Lago”, in via Cidneo. A provocare il fumo era stato un incendio che aveva colpito il tetto della struttura, forse a causa delle alte temperature e di un guasto a un impianto elettrico.

“Lavanda del Lago” è un’azienda che si occupa di lavorare proprio la lavanda per poi distribuire i fiori e le essenze ai vari negozi. Nel momento in cui i titolari sono stati avvisati dai vicini, insieme ai dipendenti si sono aiutati con estintori e altri mezzi per spegnere l’incendio.

In seguito ci hanno pensato i vigili del fuoco a compiere l’intervento definitivo, anche per la messa in sicurezza dell’edificio. Nessuno è rimasto intossicato o ferito, mentre l’azienda ha riportato qualche danno alla struttura.