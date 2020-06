Bagnolo Mella, fiamme tra le balle di fieno. Sul posto i vigili del fuoco

(red.) Nella notte tra mercoledì 10 e oggi, giovedì 11 giugno, diverse squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate a compiere un intervento a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana. Infatti, alla cascina Revolto è divampato un incendio che ha colpito centinaia di balle di fieno. Prodotti che erano stati raccolti da poco tempo e dai quali, probabilmente per autocombustione, si è scatenato il rogo.

Gli operatori antincendio dal comando di Brescia e da Verolanuova hanno raggiunto il posto e con l’aiuto di alcuni agricoltori hanno isolato e domato le parti in fiamme per evitare che il rogo potesse allargarsi. Infatti, a poca distanza sono presenti le stalle e un’abitazione. L’intervento è andato avanti durante la notte e proseguito anche questa mattina, giovedì, all’alba per la messa in sicurezza della zona.