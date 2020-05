Marcheno, incendio in fabbrica dopo un corto circuito

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 18 maggio, diversi mezzi dei vigili del fuoco, dei soccorsi e delle forze dell’ordine sono stati chiamati a compiere un intervento a Marcheno, in Valtrompia, nel bresciano. All’interno del reparto verniciatura della fabbrica Lancelotti, in via Gitti, è divampato un incendio, pare a causa di un corto circuito occorso a un trapano. Per fortuna gli stessi operai che in quel momento lavoravano in quella zona dell’azienda sono riusciti a fuggire e a chiudere dietro di loro le fiamme, rimaste circoscritte.

Alcuni degli addetti sono rimasti lievemente intossicati, ma solo uno di loro, un uomo di 47 anni, ha avuto bisogno di essere portato all’ospedale di Gardone. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco da Gardone, Lumezzane e Brescia con i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Gardone e quelli della stazione di Tavernole. Nel corso del pomeriggio all’interno della fabbrica che si occupa di decorare componenti delle armi si è andati avanti anche per cercare di ristabilire la funzionalità dei macchinari, i cui danni sono da valutare.