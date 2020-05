Capriolo, incendio in una cabina di un impianto solare

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, è divampato un principio d’incendio ai danni di una cabina di collegamento di un impianto fotovoltaico a Capriolo, nel bresciano. E’ successo in via Fossadelli nel momento in cui i residenti hanno notato il fumo provenire dalla cabina e a due passi dalla vicina sede della scuola media.

Subito, viste anche le conseguenze che avrebbe potuto provocare al plesso, sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Gli operatori antincendio di Palazzolo hanno per fortuna domato in tempo le fiamme, ma non hanno potuto evitare che la cabina venisse distrutta.

Danni anche a un locale a disposizione della scuola, ma senza particolari problemi. Sembra che, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Capriolo, l’impianto abbia avuto un corto circuito. L’area è stata messa in sicurezza e ora si dovrà mettere mano alla ricostruzione della cabina al momento scollegata dagli impianti solari.