Dello, incendio notturno distrugge un deposito agricolo

(red.) Nella notte tra martedì 28 e ieri, mercoledì 29 aprile, è divampato un incendio ai danni di un deposito di attrezzi agricoli a Dello, nella bassa bresciana. E’ successo nella frazione di Corticelle, in via Dante, dove, come dà notizia Bresciaoggi, il tetto in amianto della struttura di oltre 150 metri quadrati è andato in fumo.

Subito sul posto sono arrivati, dopo la segnalazione, i mezzi dei vigili del fuoco che hanno dovuto far fronte anche al cedimento del tetto, poi alla messa in sicurezza di trattori agricoli, un furgone e un’auto che si trovavano all’interno e rischiavano di provocare danni ancora maggiori. Il fatto che la copertura fosse coperta di amianto, quindi materiale pericoloso, ha spinto gli operatori a segnalare l’incendio all’Arpa Lombardia.

Ma non ci sarebbero preoccupazioni. L’intera area è stata transennata in attesa di rimuovere le macerie, mentre si stanno ancora valutando le cause dell’incendio. Si segue ogni pista, ma non è escluso un corto circuito o un problema tecnico a uno dei macchinari.