Adro, incendio sul monte Alto. E’ opera di un piromane

(red.) Questo, intorno alla fine di aprile, è un periodo considerato a rischio dalla Regione Lombardia per la siccità e quindi viene vietato di accendere qualsiasi tipo di rogo all’aperto. Ma evidentemente qualcuno cerca di fare il furbo o agisce di volontà. Tra sabato 25 e ieri, domenica 26 aprile, infatti, un incendio ha interessato il Monte Alto tra Adro e Cortefranca, nel bresciano. Tutto era partito sabato mattina quando le fiamme si sono levate alte per poi spegnersi da parte dei mezzi antincendio in campo.

Ma ieri, forse per il vento o per la mano di un possibile piromane, il fuoco è tornato a farsi vedere. Sull’azione indagano i carabinieri forestali di Iseo che stanno anche cercando i possibili punti di innesco. Di certo le fiamme hanno bruciato un ettaro di terreno e in ogni caso non sono stati segnalati fuochi di ripulitura da parte di qualcuno. Bisogna però aggiungere il fatto che gli episodi di incendi su quella collina non sono così rari.