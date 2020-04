Palazzolo, incendio all’alba nella cantina di una villetta

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 18 aprile, all’alba, è divampato un incendio all’interno di una cantina in una villetta in via Marco Polo a Palazzolo, nel bresciano. Erano circa le 6,30 quando, come dà notizia Bresciaoggi, uno dei padroni di casa che stava dormendo con la moglie e il figlio ha avvertito il forte odore di fumo e bruciato. Quindi ha svegliato i due congiunti e si è precipitato fuori di casa per capire cosa stesse accadendo.

Nello scantinato un freezer stava per prendere fuoco e probabilmente le fiamme si erano accese proprio per un corto circuito avvenuto durante la notte all’elettrodomestico. Svegliata anche la nonna del bambino, sono stati chiamati i vigili del fuoco e intanto il padrone di casa ha lanciato secchiate di acqua per circoscrivere le fiamme.

Sul posto intanto sono arrivati gli operatori antincendio per domare completamente le fiamme, mentre la moglie, il figlio e l’anziana parente sono stati condotti in ospedale dopo aver respirato il fumo. Il bambino di 10 anni è stato subito dimesso, mentre le due donne restano in ospedale in osservazione. Ma non sono in gravi condizioni. I vigili del fuoco si sono anche occupati della messa in sicurezza dell’abitazione.