Adro, incendio a Pasqua distrugge baita e un deposito

(red.) L’altro giorno, domenica 12 aprile di Pasqua, è stato impegnativo per i vigili del fuoco e la Protezione Civile che sono stati chiamati a spegnere due roghi – uno più debole e l’altro più importante – sul Sebino. Il primo era divampato nel pomeriggio dietro Sulzano per alcuni prodotti di legno e arbusti che hanno preso fuoco lungo la strada. Per fortuna il Nucleo Antincendio boschivo della Protezione civile del Sebino ha spento le fiamme in pochi minuti.

Più drammatico, invece, il rogo divampato in serata e che ha impegnato i vigili del fuoco di Sale Marasino e Palazzolo. Intorno alle 21 le fiamme si sono accese tra i boschi di Nigoline di Cortefranca e Adro distruggendo una baita, un deposito di legna e un magazzino per gli attrezzi. Per fortuna all’interno non c’era nessuno, ma ora i carabinieri della stazione di Adro e quelli della compagnia di Chiari stanno ricostruendo le cause.

Non è escluso che si sia trattato di un atto doloso, oppure di qualcuno che ha fatto irruzione nella baita per poi cercare di riscaldarsi accendendo il fuoco. Tra l’altro in questo periodo la Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per il rischio di roghi boschivi connessi alla siccità.