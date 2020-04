Paratico, incendio subito spento in via Garibaldi. E’ doloso?

(red.) La raccomandazione, in realtà una vera e propria legge, di non accendere roghi in questo periodo condizionato da terreni secchi e dal vento vale anche nel centro abitato. E ieri sera, mercoledì 8 aprile, i vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento a Paratico, nel bresciano.

Intorno alle 20,30, infatti, è divampato un incendio nei pressi di via Garibaldi, dove si trova un’area agricola. Gli operatori antincendio di Palazzolo, intervenuti con l’autopompa, hanno evitato il peggio e spento le fiamme. Le cause del rogo sono ancora incerte, ma la sensazione è che si sia trattato di un incendio doloso visto che sono stati scoperti due punti di innesco.