Tignale, fiamme dalla canna fumaria al tetto di una casa

(red.) E’ stato un lunedì sera 30 marzo di straordinari sul lago di Garda per gli incendi divampati e provocati da scintille o guasti agli impianti di riscaldamento. Oltre al caso di Bedizzole e Desenzano, anche Tignale, sull’alto Garda, ha dovuto affrontare un rogo. Le fiamme hanno interessato una residenza abitata facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco di Tremosine e quelli di Riva del Garda.

La loro operazione è stata decisiva anche per evitare che le fiamme potessero estendersi al resto delle abitazioni vicine. Sono state necessarie diverse ore per spegnere l’incendio, domato solo ieri mattina, martedì, con la bonifica. L’incendio sarebbe divampato da un guasto alla stufa che ha innescato le scintille e il fuoco fino al tetto dell’edificio andato distrutto. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.