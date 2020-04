Montichiari, incendio in una cascina. Famiglia sfollata

(red.) Nella notte tra lunedì 30 e ieri, martedì 31 marzo, è divampato un incendio all’interno di una cascina presente tra le campagne di Montichiari, nella bassa bresciana. E’ successo in una struttura abitata a poca distanza dalla strada provinciale 667 Lenese, nella frazione di Santa Giustina. Sembra che a provocare le fiamme sia stato un corto circuito che ha poi attaccato una catasta di legna all’ingresso dello stabile e alimentando il fuoco.

I residenti – nessuno è rimasto ferito o intossicato – sono riusciti in tempo ad abbandonare la cascina, mentre i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere si sono occupati di spegnere le fiamme. Nel rogo anche una parte del portico è rimasta danneggiata, mentre i pompieri hanno dichiarato inagibile lo stabile. Presente anche la Polizia Locale per le operazioni di legge, mentre la famiglia è costretta a trovare ospitalità in altro modo prima di tornare in quella cascina.