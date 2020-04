Bedizzole, anziani coniugi salvati dalle fiamme in villetta

(red.) Nella tarda serata di lunedì 30 marzo è divampato un incendio in un’abitazione di via Cogozzo a Bedizzole, nel bresciano, dove vivevano una coppia di anziani coniugi che per fortuna sono stati salvati in tempo. E’ accaduto intorno alle 23,30 in una villetta a due piani dove il rogo ha impedito ai due residenti di uscire da soli dall’edificio. E quindi hanno trovato come unica via di salvezza quella di raggiungere il bagno lasciando nelle altre stanze il fuoco e il fumo.

Hanno quindi atteso i vigili del fuoco di Salò e Desenzano del Garda che con l’autoscala li hanno recuperati e tratti in salvo da una finestra. Nel frattempo i colleghi si sono occupati di domare le fiamme che pare siano state causate dalle scintille del caminetto e che hanno raggiunto gli arredi. I due anziani coniugi sono stati medicati sul posto e non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale, ma la loro abitazione è stata dichiarata inagibile e dovranno trovare un’altra sistemazione.