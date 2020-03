Gavardo, quattro auto in fiamme davanti a una casa

(red.) Nella tarda serata di ieri, martedì 17 marzo, quattro auto parcheggiate l’una accanto all’altra davanti a una palazzina residenziale in via Roma a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, sono rimaste coinvolte da un incendio. E’ successo intorno alle 23 quando uno dei veicoli ha improvvisamente preso fuoco e le fiamme hanno raggiunto, in certi casi seppur in modo ridotto, anche le altre vetture.

Un incendio che ha provocato danni anche alla palazzina, interessando la parte esterna di un appartamento al piano terra e anche la facciata. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco per domare le fiamme e raccogliere i rilievi con cui capire le cause del rogo. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati, mentre i carabinieri di Salò, informati dell’accaduto, stanno indagando e anche per capire se dietro l’incendio ci sia stato il dolo.