Adro, fiamme in un palazzo. Tre famiglie senza casa

(red.) Le fiamme erano visibili a chilometri di distanza, ma raggiungere quel complesso è stato difficile per le vie e i vicoli stretti del centro storico. Lunedì sera 16 marzo è divampato un incendio in un’abitazione di via Roma ad Adro, in Franciacorta, nel bresciano. Come hanno ricostruito alcuni testimoni e vicini di casa, intorno alle 21,30 si sono accese le fiamme che hanno interessato quell’edificio residenziale dove abitavano tre famiglie, tutte legate allo stesso contesto di parentela.

L’allerta ha fatto muovere sul posto i vigili del fuoco di Brescia, autopompe da Palazzolo e Chiari e anche i carabinieri di Capriolo per ricostruire le cause del rogo e transennare la zona per renderla sicura. Pare che il rogo si sia innescato da un corto circuito che ha interessato una presa di corrente alla quale era collegata una coperta termica usata da un’anziana.

Di quell’appartamento si è salvato poco, mentre anche il tetto dello stabile è crollato. L’intera struttura è stata dichiarata inagibile e le nove persone evacuate hanno trovato ospitalità in casa di parenti.