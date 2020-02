Rogo davanti a un negozio cinese, è un caso di razzismo?

(red.) Il fatto che l’insegna riportasse la scritta “Import Export China Town” fa pensare che l’incendio divampato nella notte tra mercoledì 26 e ieri, giovedì 27 febbraio, in Rua Sovera a Brescia, in città, possa essere riconducibile a un episodio di razzismo in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Del rogo, acceso a due passi da via San Faustino nel Carmine ne dà notizia Bresciaoggi. Quell’attività presenta le serrande abbassate e sulla vetrina c’è scritto “Prezzi all’ingrosso” su diversi prodotti.

Il titolare, un 40enne di origine cinese, ma residente a Brescia da diversi anni, ha scoperto solo ieri mattina, giovedì, il misfatto. Da diversi anni aveva trasferito il proprio negozio sulla principale via San Faustino e usando quel locale di Rua Sovera come magazzino. E lo stesso commerciante sta cercando di capire se si sia trattato di un episodio di intolleranza o di altro genere, visto che rivela di essere già stato vittima di un caso simile nelle settimane precedenti.

Mercoledì notte, quando sono intervenuti gli agenti di Polizia e i vigili del fuoco per domare il rogo, erano presenti anche alcuni esercenti per denunciare il caso. E sembra che anche in altre zone del Carmine si siano verificati diversi casi di roghi appiccati da persone tuttora sconosciute.