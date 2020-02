Boschi della Valtrompia e Valsabbia continuano a bruciare

(red.) Si sperava di concludere nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, poco prima del tramonto e del buio, invece il lavoro di spegnimento degli incendi boschivi che stanno interessando la Valsabbia e Valtrompia, nel bresciano, è ripreso già questa mattina, venerdì 28, all’alba. Complice il forte vento che ieri continuava a soffiare, insieme al fatto che le aree sono secche per la siccità e mancanza di piogge, le fiamme e il fumo sono ancora visibili ed estesi. Ieri pomeriggio si è anche temuto per la pineta di Lodrino che rischiava di essere raggiunta da uno dei due incendi e dove si è subito intervenuti con getti di acqua dall’alto.

Da mercoledì è in corso una vera e propria mobilitazione, anche aerea, tanto da impiegare quattro canadair che si riforniscono dal lago d’Idro e dal Garda e due elicotteri che prendono acqua dal lago di Bongi. Ma anche altri velivoli che si caricano dalle vasche artificiali allestite al Passo del Cavallo, Casto e Bione. L’intervento dall’alto si aggiunge a quello da terra che vede in campo decine di volontari dell’antincendio boschivo, della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Il primo rogo è quello divampato nella tarda serata di martedì fin quasi a Marmentino.

L’altro ha invece raggiunto il monte Prealba lambendo Lumezzane e raggiungendo il Ladino. E questa mattina, venerdì, sono riprese le operazioni di spegnimento. Nel frattempo dalle autorità locali è emerso che i due roghi hanno colpito soprattutto la Valsabbia e in generale si parla almeno di cento ettari di boschi devastati. I carabinieri e quelli forestali non hanno dubbi che si trattino di incendi dolosi e anche intenzionali e si procederà con il trovare gli inneschi solo dopo che le fiamme saranno domate. C’è anche da capire chi e per quale motivo abbia voluto provocare un tale disastro.