(red.) A tre ore di distanza dall’accaduto, si registrano ancora lunghe code sull’autostrada A4 Brescia-Milano tra i caselli di Rovato e Palazzolo sull’Oglio, in direzione del capoluogo meneghino, a causa di un incendio che all’alba aveva interessato un mezzo pesante. In particolare, un camion che trasportava borse della spesa e che all’improvviso, per cause ancora da accertare, intorno alle 5,30 è rimasto avvolto dalle fiamme. L’autotrasportatore per fortuna è riuscito a salvarsi accostando con il mezzo nella piazzola all’altezza del km 195.

Sul posto, scattata l’allerta, sono giunti i vigili del fuoco da Chiari, Palazzolo e Brescia che hanno spento il rogo. L’operazione ha però portato a chiudere il traffico sulla carreggiata per circa mezzora e per poi riaprirla solo lungo una corsia. Intorno alle 6,30, come dà notizia la società Autostrade per l’Italia, si segnalavano code anche fino a 6 km e in via di smaltimento. E anche di 3 km sulla carreggiata opposta per la presenza di curiosi.

Il traffico si segnala anche intorno alle 8,30, tanto che la società autostradale consiglia come alternativa di percorrere la A35 Brebemi verso Milano e attraverso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Palazzolo. E per chi si trova in prossimità dell’evento, di uscire a Ospitaletto o Rovato, percorrere la provinciale 11 Padana con rientro in autostrada a Palazzolo.