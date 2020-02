Monticelli Brusati, incendio in chiesa e opere d’arte messe in salvo

(red.) Il rischio è stato molto alto, non per fortuna per le persone, ma per le opere d’arte presenti all’interno di quell’edificio religioso. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, è divampato un incendio nella chiesa parrocchiale dei santi Tirso ed Emiliano a Monticelli Brusati, in Franciacorta, nel bresciano. Le fiamme si sono accese intorno all’ora di pranzo quando la chiesa era vuota e una cassa acustica si è improvvisamente sganciata dal supporto della parete.

Nei pressi dell’altare è così caduta colpendo un pesante candelabro carico di lumini accesi che ha poi coinvolto il tappeto sottostante. Il rogo ha preso il largo, poi subito notato alle 14 dal parroco don Daniele Botticini che ha allertato i vigili del fuoco e anche la curia per capire come muoversi. Proprio i vigili del fuoco di Sale Marasino con i carabinieri della stazione di Gussago, appurato che non c’erano problemi di intossicazione, hanno portato all’esterno diverse opere d’arte, tra cui dipinti e una croce d’argento.

Sul posto si sono presentati anche il sindaco Paolo Musatti e il vice Ugo Buffoli. Tra le conseguenze principali del rogo e che non si sono potute evitare c’è la fuliggine che ha colpito alcune pareti e dipinti più pesanti. Nei giorni successivi si valuterà, d’intesa con la curia, come operare per procedere agli interventi di pulizia che dovranno interessare anche gli arredi.