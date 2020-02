Cortefranca, incendio alla riserva Torbiere subito spento

(red.) Se fosse confermato (e pare sia così), sarebbe un gesto criminale che ha rischiato di mandare in fumo parte della flora e di raggiungere anche alcuni vigneti nelle vicinanze e un centro commerciale. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, domenica 16 febbraio, tre squadre dei vigili del fuoco di Sale Marasino e Brescia sono state chiamate alla riserva delle Torbiere, a Cortefranca.

Qualcuno, intorno alle 19, avrebbe dato fuoco a pezzi di legno e rami secchi sul confine con via Segaboli, non lontano dal polo commerciale Le Torbiere. Viste le temperature ben sopra la media del periodo e anche la siccità, c’era il rischio che le fiamme potessero allargarsi al resto della riserva. Ma per fortuna in meno di un’ora erano state spente evitando guai peggiori.