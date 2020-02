Casto, brucia sterpaglie e il rogo va fuori controllo sul Ladino

(red.) Nel pomeriggio di ieri, domenica 9 febbraio, i vigili del fuoco e diversi volontari delle squadre antincendio boschivi sono stati impegnati nel domare un rogo che ha interessato la parte di verde sul monte Ladino, tra Valtrompia e Valsabbia, nel bresciano. La zona è quella sopra Casto e le operazioni si sono rivelate complicate per il fatto di non aver scorto subito il fuoco divampato in una zona nascosta e anche difficile da raggiungere.

A questo si aggiunge il vento che ha soffiato forte estendendo il raggio di azione delle fiamme. Sul posto si sono mosse le squadre di Lodrino, Casto e Mura insieme ai vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e Vestone. C’è voluto diverso tempo prima di domare il rogo e tanto da richiedere inizialmente anche l’elicottero della Regione Lombardia che però non è riuscito a intervenire.

La sensazione è che le fiamme siano divampate a causa di un proprietario terreno di montagna che avrebbe dato fuoco a rami e sterpaglie, poi andati fuori controllo. Tra l’altro in un periodo vietato a causa della siccità e della stagione.