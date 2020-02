Calcinato, auto in fiamme in via Santa Maria domenica notte

(red.) Non solo a Travagliato, ma anche a Calcinatello, frazione di Calcinato, sempre nella bassa bresciana. E’ stata una mattina da dimenticare quella di ieri, lunedì 3 febbraio, per due automobilisti proprietari di due veicoli andati a fuoco. L’episodio più recente aveva riguardato una Jeep Renegade in piazza della Libertà, nel primo paese. I vigili del fuoco chiamati sul posto hanno spento il rogo, ma del veicolo era rimasta solo la carcassa.

Poi si è accertato che la causa era legata a un corto circuito della centralina elettrica. A Calcinatello, invece, le fiamme si erano sprigionate già durante la notte in via Santa Maria, nei pressi dell’asilo “Gaetano Mazzoleni”. Qui è finita a fuoco una Bmw X5 e la causa potrebbe essere un guasto, anche se la Polizia Locale indaga. Già dall’inizio del 2020 in provincia, tra atti dolosi e guasti, diverse auto sono bruciate.