Rodengo Saiano, auto va in fiamme davanti a casa

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 24 gennaio, si sono vissuti momenti di apprensione a Rodengo Saiano, in Franciacorta, nel bresciano, a causa di un’auto che all’improvviso ha preso fuoco ed è stata avvolta dalle fiamme. E’ successo in via Risorgimento, frazione di Padergnone, quando la ragazza che stava guidando la sua Mini Cooper rossa stava rientrando a casa dopo una serie di commissioni.

Nel parcheggiare il veicolo davanti all’abitazione e quando la conducente era già tra le stanze, sul mezzo è divampato il fuoco. I genitori della giovane insieme ad alcuni vicini di casa hanno usato una canna dell’acqua per la prima operazione di spegnimento, muovendo poi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e rimosso il pericolo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma della vettura è rimasta solo la carcassa. La possibile causa sarebbe legata anche a un corto circuito.