Brescia, fiamme in carrozzeria da una tanica di gasolio

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 23 gennaio, i vigili del fuoco di Brescia sono stati chiamati a compiere un intervento in una carrozzeria in via del Serpente, in città. L’allerta al 112 è giunta intorno alle 16 quando pare che all’interno dell’autofficina una tanica di gasolio si sia “accesa”.

Comprendendo il pericolo, anche per la presenza di altri veicoli, gli operatori antincendio hanno subito raggiunto la zona e provveduto a spegnere l’incendio. Sul posto, per precauzione, è arrivata anche un’ambulanza, ma nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, l’impresa dovrà quantificare i danni subiti dal rogo.