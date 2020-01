Darfo, pompieri spengono incendio in un deposito di legna

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 gennaio, i vigili del fuoco bresciani di Darfo Boario Terme e Breno sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato a Darfo. E’ successo in via Sina, nel paese della Valcamonica, dove a un certo punto si sono accese le fiamme all’interno di un deposito di legname.

La presenza del materiale ha alimentato il fuoco, mentre gli operatori antincendio hanno prima evitato che le fiamme potessero raggiungere le vicine abitazioni del centro del paese. Sono servite un paio di ore per spegnere il rogo e per fortuna non si sono registrati feriti e nemmeno intossicati. Le cause sono al vaglio degli stessi vigili del fuoco.