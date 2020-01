Brescia, incendio da una cantina in via Zendrini: 7 intossicati

(red.) Non accenna a fermarsi la spirale di incendi che stanno interessando abitazioni e garage nel territorio della provincia di Brescia. L’ultimo rogo in ordine di tempo è divampato in città, in via Zendrini, nella notte tra giovedì 9 e oggi, venerdì 10 gennaio. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, sono partite da una cantina alla base di una palazzina residenziale disposta su quattro piani al civico 23.

Gli inquilini hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco al 112 nel momento in cui hanno notato il fumo sprigionato dall’incendio salire verso la tromba delle scale. Sul posto si sono mosse diverse squadre degli operatori antincendio con l’autoscala e un’autopompa. Le operazioni sono iniziate intorno alle 3 e si sono concluse solo all’alba quando si è provveduto con la bonifica.

Il risultato ha visto sette residenti essere assistiti dai soccorsi a causa di un’intossicazione dal fumo, mentre nello scantinato sono stati installati dei pali per puntellare l’area e renderla in sicurezza. Eventuali danni strutturali sono ancora da valutare e nel corso delle prossime ore potrebbe anche arrivare l’inagibilità dello stabile.