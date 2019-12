Preseglie, scoppia incendio sul tetto di una casa: resta inagibile

(red.) Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri si sono mossi ieri, mercoledì 18 dicembre, tra il pomeriggio e la sera in un’abitazione di via Scuole a Preseglie, in Valsabbia, nel bresciano, a causa di un incendio. Sembra che il rogo sia divampato sul tetto della vecchia abitazione per un cattivo funzionamento della canna fumaria (foto da Vallesabbianews.it).

Da questa sarebbero partite le scintille che hanno coinvolto la copertura e il sotto tetto dove il rogo è continuato a svilupparsi. Solo in serata una vicina ha notato il fumo e le fiamme uscire dall’edificio e così ha allertato tutte le forze di soccorso in campo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Vestone e Salò, un’ambulanza da Odolo per motivi di sicurezza e anche i carabinieri di Sabbio Chiese per ricostruire le cause alla base dalle fiamme. L’unico residente dell’abitazione, che non era presente in quel momento, è un uomo che ha trovato ospitalità in casa di parenti. Infatti, la sua casa è stata dichiarata inagibile.