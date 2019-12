Esine, incendio sotto il cavalcavia Ss 42: diversi mezzi in fiamme

(red.) Nella notte tra domenica 15 e oggi, lunedì 16 dicembre, i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati in via Manzoni a Esine, in Valcamonica, nel bresciano, a causa di un incendio divampato al di sotto del cavalcavia sulla statale 42 e nei pressi dell’ospedale del paese camuno. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato tre camion frigo di una ditta specializzata in logistica alimentare e anche un camper.

Gli operatori antincendio di Darfo, Breno ed Edolo sono stati impegnati nello spegnere le fiamme, mentre i tecnici di Anas, gestore della statale, stanno verificando eventuali ripercussioni sulla stessa strada. Presenti anche i carabinieri di Esine per ricostruire i fatti e capire di che matrice sia l’incendio.